В Европе обвинили фон дер Ляйен в «одержимости» продолжить конфликт на Украине

TEC: фон дер Ляйен одержима конфликтом на Украине, а Европа устала от него
vonderleyen/X

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «одержима» конфликтом на Украине, в то время как ряд стран Евросоюза наоборот «устали» от помощи Киеву. Об этом пишет газета The European Conservative.

Как напоминает газета, ранее фон дер Ляйен говорила о том, что ЕС «предоставит Украине кредит, который Украина вернет, если Россия выплатит репарации». Речь идет о сумме в 140 миллиардов евро, которая на практике означает «увеличение долга для Украины и дополнительное финансовое бремя для европейцев», отмечает TEC.

«Тон речи фон дер Ляйен подтверждает политическую одержимость Еврокомиссии конфликтом на востоке, даже несмотря на явные признаки социальной и бюджетной усталости в Европе», — говорится в сообщении издания.

По мнению авторов публикации, помощь Европы Украине разобщает единство политического блока.

На этом фоне бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Европе необходимо «правильно» отреагировать на коррупционный скандал, связанный с именем соратника Владимира Зеленского бизнесмена Тимура Миндича, и не ослаблять поддержку Киева.

Дело о коррупции в энергосфере, как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), расследовали 15 месяцев. Ведомствам стало известно, что участники преступной организации выстроили масштабную коррупционную схему на предприятии «Энергоатом».

Ранее в США обратили внимание на коррупционный скандал на Украине.

Переговоры о мире на Украине
