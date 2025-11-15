Президент Венесуэлы обратился к американцам на фоне развертывания сил

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире местного телевидения обратился к американцам с призывом противостоять развертыванию вооруженных сил в Карибском море. Его слова приводит «Интерфакс».

Венесуэльский лидер призвал американцев «сыграть ведущую роль в предотвращении того, что может стать трагедией на континенте», чтобы остановить «безумную руку, отдающую приказы о бомбардировках».

Мадуро выступил с обращением после высказываний главы Пентагона США Пита Хегсета об операции «Южное копье», проводимой Южным командованием и специализированной объединенной оперативной группой.

Он добавил, что Каракас воспринимает эти действия американской стороны как угрозу, в то время как администрация президента США Дональда Трампа утверждает, что они являются частью борьбы с наркотрафиком в регионе.

5 ноября Хегсет сообщил о нанесении Вооруженными силами Соединенных Штатов удара по судну, перевозившему наркотические вещества в международных водах в восточной части Тихого океана. Он отметил, что операция, в рамках которой был нанесен кинетический удар по судну, принадлежащему террористической организации, была санкционирована лично Трампом.

Ряд экспертов полагают, что военные США готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это в итоге вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится Соединенным Штатам для захвата всей страны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что «вроде как принял решение» по Венесуэле.