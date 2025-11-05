В Пентагоне заявили об ударе по судну в Тихом океане

Вооруженные силы США нанесли удары по судну, которое перевозило наркотики в международных водах восточной части Тихого океана. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Он отметил, что кинетический удар по принадлежащему террористической организации судну был нанесен по указанию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

По словам Хегсета, в результате атаки были уничтожены двое находившихся на судне «наркотеррористов». Американские военные при этом не пострадали.

2 ноября Хегсет сообщил об ударе Соединенных Штатов по судну, которое, по его словам, использовалось для наркоторговли в Карибском море и принадлежало некой террористической организации.

Ряд экспертов полагают, что военные США готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это в итоге вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится Соединенным Штатам Америки для захвата всей страны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вооруженные силы США уничтожили судно в Тихом океане.