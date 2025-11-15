На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп ответил на вопрос, который ему никто и никогда ранее не задавал

Трамп признался, что ему никогда не задавали вопрос об отцовстве и президентстве
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп похвалил журналистку GB News Бев Тернер за беспрецедентный вопрос о сравнении отцовства и президентства. Об этом сообщает само издание GB News.

Во время эксклюзивного интервью с президентом США Бев Тернер отметила родительские качества Трампа и спросила, похоже ли быть президентом на то, чтобы быть отцом.

«Не могу поверить, что мне задают вопрос, о котором я никогда не думал и который мне раньше не задавали», — ответил Трамп.

Журналист, сообщает GB News, задала президенту вопрос, «который он никогда раньше не слышал».

В том же интервью Трамп заявил, что продолжение конфликта на Украине остается для него раздражающим фактором.

6 ноября Трамп отметил, что в процессе урегулирования украинского конфликта удалось добиться значительных успехов. Он выразил мнение, что в какой-то момент стороны конфликта «поступят очень умно» и заключат мирное соглашение.

Ранее в США раскрыли, в какой момент Трамп разочаровался в России.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами