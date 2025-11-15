В правительстве Италии разразился скандал из-за Украины

Глава МИД Италии Антонио Таяни вступил в заочную перепалку с министром транспорта и инфраструктуры, вице-премьером Маттео Сальвини из-за его заявления об отказе поддерживать Украину. Об этом сообщает итальянская газета La Stampa.

Таяни заявил в ответ на высказывание вице-премьера, что Рим будет и дальше «поддерживать Украину, которая по-прежнему подвергается нападениям со стороны России».

14 ноября Сальвини выразил опасения, что деньги итальянских налогоплательщиков, которые направляются на закупку оружия украинскому государству, могут подпитывать коррупцию в этой стране. По словам политика, возглавляющего партию «Лига», которая входит в правящую в Италии коалицию, окончанию украинского конфликта должно способствовать, в частности, прекращение поставок оружия.

3 ноября министр обороны Италии Гуидо Крозетто объявил, что вскоре будет подготовлен 12-й пакет военной помощи Украине.

Новость дополняется.