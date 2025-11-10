На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
НАБУ нашло сумки с деньгами при обысках по делу о коррупции в сфере энергетики

true
true
true
close
Global Look Press

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) нашли сумки, набитые деньгами, во время обысков при расследовании дела о коррупции в сфере энергетики. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Отмечается, что в сумках была иностранная валюта, которую изъяли в качестве улики. У кого именно обнаружили деньги — не уточняется.

10 ноября НАБУ провело обыски в государственной корпорации «Энергоатом», у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, а также у бизнесмена Тимура Миндича, который считается «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского.

Некоторые СМИ сообщают, что сам Миндич покинул Украину.

На прошлой неделе стало известно, что Миндич, может стать фигурантом расследования ФБР США. По данным «Украинской правды», спецслужбы могли выйти на бизнесмена через фигуранта дела о коррупции на Одесском припортовом заводе Александра Горбуненко.

Ранее сообщалось, что число дел о коррупции на Украине с начала года превысило 6,5 тысячи.

