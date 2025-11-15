Трамп рассказал о результате борьбы США с наркокартелями

Трамп заявил, что действия США по борьбе с наркокартелями приносят результат

Действия США в Латинской Америке приносят результат в борьбе с наркокартелями. Об этом журналистам заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

По словам политика, поступление наркотиков в его страну «значительно замедлилось».

5 ноября Трамп заявил, что уничтожение американскими военными каждого судна, перевозящего наркотики, позволяет спасти до 25 тысяч жизней в США.

В тот же день глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о нанесении удара Вооруженными силами Соединенных Штатов по судну, перевозившему наркотические вещества в международных водах, расположенных в восточной части Тихого океана. Он отметил, что операция, в рамках которой был нанесен кинетический удар по судну, принадлежащему террористической организации, была санкционирована лично Трампом.

Ряд экспертов полагают, что военные США готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это в итоге вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится Соединенным Штатам для захвата всей страны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Колумбии обвинил США в подготовке вторжения в Латинскую Америку.