Трамп рассказал, какую пользу приносит уничтожение кораблей с наркотиками

Президента Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что уничтожение американскими военными каждого судна, перевозящего наркотики, позволяет спасти до 25 тыс. жизней в США. Его слова приводит РИА Новости.
«Каждый раз, когда мы ударяем по лодке, мы спасаем 25 тысяч жизней», — подчеркнул глава Белого дома, выступая на Американском бизнес-форуме.
5 ноября глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о нанесении удара американскими вооруженными силами по судну, перевозившему наркотические вещества в международных водах, расположенных в восточной части Тихого океана. По словам Хегсета, операция, в рамках которой был нанесен кинетический удар по судну, принадлежащему террористической организации, была санкционирована лично президентом США Дональдом Трампом.
В результате атаки, как отметил Хегсет, были ликвидированы двое «наркотеррористов», находившихся на борту судна. Американские военнослужащие, участвовавшие в операции, не понесли потерь.
Ранее Трамп обвинил власти Венесуэлы в связях с наркокартелями.