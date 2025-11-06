Трамп рассказал, какую пользу приносит уничтожение кораблей с наркотиками

Трамп: каждое уничтоженное судно с наркотиками спасает до 25 тысяч жизней

Президента Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что уничтожение американскими военными каждого судна, перевозящего наркотики, позволяет спасти до 25 тыс. жизней в США. Его слова приводит РИА Новости.

«Каждый раз, когда мы ударяем по лодке, мы спасаем 25 тысяч жизней», — подчеркнул глава Белого дома, выступая на Американском бизнес-форуме.

5 ноября глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о нанесении удара американскими вооруженными силами по судну, перевозившему наркотические вещества в международных водах, расположенных в восточной части Тихого океана. По словам Хегсета, операция, в рамках которой был нанесен кинетический удар по судну, принадлежащему террористической организации, была санкционирована лично президентом США Дональдом Трампом.

В результате атаки, как отметил Хегсет, были ликвидированы двое «наркотеррористов», находившихся на борту судна. Американские военнослужащие, участвовавшие в операции, не понесли потерь.

Ранее Трамп обвинил власти Венесуэлы в связях с наркокартелями.