«Трамп и Путин хотят конкретики». Лавров назвал предпочтительное место для встречи лидеров РФ и США

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Будапешт рассматривается как наиболее подходящее место для встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Саммит состоится, если власти США «возобновят свое предложение» и «будут готовы начать подготовку в верхах», отметил он. Министр также рассказал, зачем Россия направила США неофициальный меморандум незадолго до переговоров Трампа и Путина о встрече.

Будапешт остается предпочтительным местом для потенциального саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, если Вашингтон возобновит к нему подготовку. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским СМИ.

«Если и когда американские коллеги возобновят свое предложение и будут готовы начать подготовку к встрече в верхах, чтобы она действительно завершилась результативно, конечно, Будапешт для нас будет предпочтительным местом », — привел слова министра ТАСС.

Глава МИД России напомнил, что Дональд Трамп ранее на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отметил предпочтительность Будапешта в качестве площадки и для Вашингтона.

Лавров добавил, что Москва готова обсуждать «с американскими коллегами возобновление подготовительной работы» к встрече президентов РФ и США.

Также Сергей Лавров прокомментировал статью британской газеты Financial Times, которая 31 октября сообщила, что президент США отменил встречу с Путиным в Будапеште после получения от РФ меморандума с требованиями по Украине.

«Меморандум, о котором упоминают журналисты FT, — это non-paper так называемый, не бумага, это совершенно неофициальный набросок, который был направлен нашим коллегам не после разговора Путина с Трампом, а за несколько дней до этого разговора», — пояснил Лавров.

По его словам, данный меморандум должен был напомнить, о чем Путин и Трамп говорили на саммите в Анкоридже, и «какие понимания, как нам, по крайней мере, казалось, американцы это не опровергают, были там достигнуты в ходе встречи президентов России и Соединенных Штатов».

По данным источников Financial Times, в записке якобы содержались требования территориальных уступок со стороны Киева, резкое сокращение численности ВСУ и гарантии того, что Украина никогда не вступит в НАТО.

«Ястребы в Европе и США пытаются сорвать саммит»

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнул, что для того, чтобы встреча в Будапеште состоялась, нужна «конкретика».

«Была договоренность, что [встреча] должна состояться в Будапеште. Ее должны были подготовить Лавров и (госсекретарь США Марко. — «Газета.Ru») Рубио. Тем, кто готовит встречу, виднее, насколько она готова. Если Лавров говорит, что готова, значит, наверное, готова. Как отреагирует Трамп [на слова Лаврова]? И Трамп, и Путин хотят конкретики. Вот должны конкретику подготовить », — считает депутат.

В свою очередь политолог, американист Малек Дудаков сообщил «Газете.Ru», что проведения саммита в октябре сорвали «ястребы» из Европы и США.

« Ястребиная часть американской администрации, ястребы в Европе пытаются всячески сорвать проведение этого саммита. С этим в том числе и связано то, что Трамп был вынужден в последний момент отойти от своего предложения провести саммит в Будапеште», — сказал эксперт.

Политолог подчеркнул, что если встреча в Будапеште не состоится и со второго раза, то саммит на уровне глав США и России будет отложен на неопределенный срок.

«Россия усиливает свои переговорные позиции, продвигаясь на поле боя. Рано или поздно все-таки ястребам придется признать очевидное, а именно, усиливающуюся победу России на украинском фронте», — заключил Малек Дудаков.

Трамп назвал предпочтительное место для встречи с Путиным

16 октября президент США после телефонного разговора с российским лидером заявил, что стороны договорились провести встречу в ближайшее время в Будапеште. Однако уже 23 октября Трамп заявил, что встреча в столице Венгрии не состоится, так как, по мнению американского лидера, на ней не удалось бы «добиться того, что нужно».

7 ноября во время визита Орбана в Вашингтон Трамп сообщил журналистам, что отменил саммит с Путиным из-за того, что на Украине продолжаются боевые действия.

«Суть спора в том, что они просто не хотят останавливаться», — заявил американский лидер.

Говоря об урегулировании конфликта на Украине, президент США отметил, что по-прежнему хочет провести встречу с Путиным в Будапеште.

«Ну, я бы хотел оставить ее в Венгрии, в Будапеште. Эту встречу. Оказалось, что я не хотел проведения этой встречи, поскольку не думал, что [на ней] произойдет нечто значительное. Но если мы ее проведем, то я бы хотел, чтобы она состоялась в Будапеште », — сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что возможность проведения такого саммита продолжает обсуждаться, а Орбан «понимает Путина».

«Мы говорили об этом с Виктором [Орбаном], он понимает Путина, очень хорошо его знает... Виктор считает, что мы добьемся завершения этой войны в не столь отдаленном будущем», — пояснил президент США.