Трамп заявил, что не может раскрыть свои планы в отношении Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп отказался раскрывать свои планы в отношении Венесуэлы на фоне ударов американских военных по судам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не могу вам сказать», — сказал глава Белого дома.

14 ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о новой операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear («Южное Копье»). По его словам, данная миссия будет защищать страну, уберет наркотеррористов из полушария, а также обеспечит безопасность Соединенных Штатов от наркотиков.

Ряд экспертов полагают, что военные США готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это в итоге вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится Соединенным Штатам Америки для захвата всей страны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле оценили анонс США о наращивании военных сил у Венесуэлы.