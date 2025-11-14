В Кремле оценили анонс США о наращивании военных сил у Венесуэлы

Песков: РФ надеется, что США не будут дестабилизировать обстановку у Венесуэлы

Российская сторона надеется, что американская сторона не будет предпринимать никаких действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки у берегов Венесуэлы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Мы надеемся, что не будут предприниматься какие-либо действия, которые могут привести к дестабилизации общественного порядка в Карибском бассейне и вокруг Венесуэлы», — заявил он.

По словам Пескова, все вопросы в данном контексте должны решаться в соответствии с международным правом.

До этого Associated Press писало, что американский авианосец Gerald R. Ford в течение нескольких дней подойдет к берегам Венесуэлы. В публикации говорится, что событие знаменует собой «значительное наращивание военной мощи» США в регионе.

14 ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о новой операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear («Южное Копье»).

Ряд экспертов полагают, что военные США готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это в итоге вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится Соединенным Штатам Америки для захвата всей страны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Колумбии обвинил США в подготовке вторжения в Латинскую Америку.