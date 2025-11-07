«Путешествие — это привилегия»: Евросоюз не будет выдавать мультивизы россиянам

Еврокомиссия запретила выдавать россиянам многократные шенгенские визы. При этом уже выданные разрешения не будут аннулированы, однако страны ЕС смогут сокращать срок их действия. Глава евродипломатии Кая Каллас назвала меру защитой европейских граждан, а поездки в ЕС — привилегией. Впрочем, россияне все еще смогут получать однократные визы, но рассматривать заявления будут более тщательно. Эксперты прогнозируют, что это не только увеличит срок получения разрешения, но и увеличит стоимость процедуры.

Европейская комиссия (ЕК) ограничила выдачу шенгенских мультивиз россиянам. Об этом сообщили в пресс-службе ЕК.

«Это означает, что гражданам России придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС, что позволит проводить тщательную и частую проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности», — говорится в тексте документа.

По словам еврокомиссара по вопросам безопасности и миграции Магнуса Бруннера,

каждое заявление теперь будет подвергаться усиленным процедурам проверки и повышенному уровню контроля.

Решение Еврокомиссии будет распространяться только на тех россиян, которые подают заявление на визу непосредственно в РФ. Заявления граждан России, поданные в других странных, будут рассматриваться в соответствии с руководством, принятым ЕК еще в 2022 году . Кроме того, новые ограничения не затронут близких родственников резидентов европейских стран, а также водителей большегрузов и моряков.

В документе указано, что страны ЕС смогут выдавать многократные шенгенские визы россиянам на срок до 5 лет в индивидуальных случаях. Например, их смогут получить диссиденты, независимые журналисты, правозащитники, представители гражданского общества или другие уязвимые лица и члены их семей.

Как уточнил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмер, уже выданные россиянам мультивизы по-прежнему останутся действительны , так как запрет не имеет обратной силы. В то же время в документе уточняется, что страны ЕС смогут на свое усмотрение сокращать срок их действия.

В заявлении Еврокомиссии сказано, что запрет на выдачу многократных виз был принят из-за «возросших рисков для безопасности», связанных с боевыми действиями на Украине, «включая использование миграции в качестве оружия, акты саботажа и потенциальное злоупотребление визами».

«Мы обязаны защищать наших граждан. Теперь к российским гражданам, запрашивающим визу для поездки в ЕС, будут применяться более строгие правила. Путешествие в ЕС и свободное передвижение по его территории — это привилегия, а не данность», — заявила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас.

Не забыли, как строить стены

Комментируя новости о планах ЕК ввести запрет, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что европейцы не забыли, как строить стены.

«К сожалению, европейцы усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией, которая была во время холодной войны, и так же усердно к этой конфронтации добавляют новые изощренные элементы. Они строят стены, они не забыли, как это делать», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высказываясь об уже принятых ограничениях, подчеркнула, что Еврокомиссия, видимо, решила, что Европе нужны не платежеспособные туристы, а «живущие на пособия нелегальные мигранты и украинские уклонисты».

Как изменится получение шенгенской визы?

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в последнее время мультивизы получает минимальное число россиян.

«Греки уже более двух лет оформляют визовые разрешения только на сроки поездки. <…> Такая же история в большинстве случаев и с итальянцами. Раньше французы ставили туристам мультивизы, но это, скорее, исключение из правил. Сейчас многократные визы скорее дают под деловые поездки, но и с этой ситуацией мы сталкиваемся не так часто», — рассказал соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

Большинство туроператоров настраивают своих клиентов на получение однократной визы под срок путешествия. Выдачу таких разрешений, как заявили в Еврокомиссии, ограничивать на данный момент не собираются. Однако SHOT уточнил, что срок рассмотрения теперь может вырасти до двух месяцев, а стоимость оформления подскочит в 1,5-2 раза.

«К тому же теперь страны будут тщательно проверять, как именно турист пользовался своей визой и какие посетил страны. Например, в Болгарии местные власти и до новых правил могли позвонить в отель и узнать, сколько там пробыл турист. Плюс эксперты прогнозируют, что уменьшится число мест по визовым центрам внутри РФ», — сообщил Telegram-канал.