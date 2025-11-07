«Путешествие — это привилегия»: Евросоюз не будет выдавать мультивизы россиянам

Европейская комиссия (ЕК) ограничила выдачу шенгенских мультивиз россиянам. Об этом сообщили в пресс-службе ЕК.
«Это означает, что гражданам России придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС, что позволит проводить тщательную и частую проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности», — говорится в тексте документа.
По словам еврокомиссара по вопросам безопасности и миграции Магнуса Бруннера,
каждое заявление теперь будет подвергаться усиленным процедурам проверки и повышенному уровню контроля.
Решение Еврокомиссии будет распространяться только на тех россиян, которые подают заявление на визу непосредственно в РФ. Заявления граждан России, поданные в других странных, будут рассматриваться в соответствии с руководством, принятым ЕК еще в 2022 году. Кроме того, новые ограничения не затронут близких родственников резидентов европейских стран, а также водителей большегрузов и моряков.
В документе указано, что страны ЕС смогут выдавать многократные шенгенские визы россиянам на срок до 5 лет в индивидуальных случаях. Например, их смогут получить диссиденты, независимые журналисты, правозащитники, представители гражданского общества или другие уязвимые лица и члены их семей.
Как уточнил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмер, уже выданные россиянам мультивизы по-прежнему останутся действительны , так как запрет не имеет обратной силы. В то же время в документе уточняется, что страны ЕС смогут на свое усмотрение сокращать срок их действия.
В заявлении Еврокомиссии сказано, что запрет на выдачу многократных виз был принят из-за «возросших рисков для безопасности», связанных с боевыми действиями на Украине, «включая использование миграции в качестве оружия, акты саботажа и потенциальное злоупотребление визами».
«Мы обязаны защищать наших граждан. Теперь к российским гражданам, запрашивающим визу для поездки в ЕС, будут применяться более строгие правила. Путешествие в ЕС и свободное передвижение по его территории — это привилегия, а не данность», — заявила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас.
Не забыли, как строить стены
Комментируя новости о планах ЕК ввести запрет, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что европейцы не забыли, как строить стены.
«К сожалению, европейцы усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией, которая была во время холодной войны, и так же усердно к этой конфронтации добавляют новые изощренные элементы. Они строят стены, они не забыли, как это делать», — отметил пресс-секретарь президента РФ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высказываясь об уже принятых ограничениях, подчеркнула, что Еврокомиссия, видимо, решила, что Европе нужны не платежеспособные туристы, а «живущие на пособия нелегальные мигранты и украинские уклонисты».
Как изменится получение шенгенской визы?
По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в последнее время мультивизы получает минимальное число россиян.
«Греки уже более двух лет оформляют визовые разрешения только на сроки поездки. <…> Такая же история в большинстве случаев и с итальянцами. Раньше французы ставили туристам мультивизы, но это, скорее, исключение из правил. Сейчас многократные визы скорее дают под деловые поездки, но и с этой ситуацией мы сталкиваемся не так часто», — рассказал соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
Большинство туроператоров настраивают своих клиентов на получение однократной визы под срок путешествия. Выдачу таких разрешений, как заявили в Еврокомиссии, ограничивать на данный момент не собираются. Однако SHOT уточнил, что срок рассмотрения теперь может вырасти до двух месяцев, а стоимость оформления подскочит в 1,5-2 раза.
«К тому же теперь страны будут тщательно проверять, как именно турист пользовался своей визой и какие посетил страны. Например, в Болгарии местные власти и до новых правил могли позвонить в отель и узнать, сколько там пробыл турист. Плюс эксперты прогнозируют, что уменьшится число мест по визовым центрам внутри РФ», — сообщил Telegram-канал.