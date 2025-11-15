На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Словакии подтвердил свое несогласие с передачей активов РФ Украине

Фицо заявил, что никогда не даст согласие на передачу ЕС активов РФ Украине
Darko Vojinovic/AP

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что никогда не согласится с передачей Украине Евросоюзом €140 млрд российских активов, замороженных в странах объединения. Его слова передает РИА Новости.

«Никогда не соглашусь с [передачей ЕС] 140 млрд Украине...», — сказал он во время встречи с учащимся гимназии города Попрад.

По мнению Фицо, если ЕС передаст эти средства Украине, то военный конфликт затянется еще на два года.

В октябре премьер-министр Бельгии Берт де Вевер заявил, что его страна будет блокировать конфискацию замороженных активов России, если ЕС не разделит риски.

По его мнению, странам Европы в случае использования российских средств надо будет готовиться к ответным мерам против западных активов в РФ и в дружественных ей странах.

После этого стало известно, что Еврокомиссия готовит альтернативный план взамен конфискации в связи с позицией Бельгии.

Ранее у двух стран ЕС появился повод заблокировать выдачу Украине кредита за счет активов РФ.

