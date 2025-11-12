Навроцкий напомнил Украине, что интересы Польши для него выше

Навроцкий: Польша не будет ставить интересы Украины выше своих

Польша не будет ставить интересы Украины выше своих. Об этом заявил польский президент Кароль Навроцкий в интервью Wpolsce24.

По его словам, отношения между двумя странами должны быть партнерскими, необходима симметрия между интересом польского государства и интересом Украины.

Политик подчеркнул, что нельзя считать интересы Польши чем-то, что должно гарантировать реализацию всех постулатов Украины.

Навроцкий добавил, что Польша помогала и помогает Украине, но если кто-либо, например украинский лидер Владимир Зеленский, ожидают, что польский президент не будет говорить голосом своего народа в важных вопросах, то они будут удивлены.

6 ноября президент Польши заявил о неблагодарности Украины. Политик обратил внимание, что необходимо, в частности, раскрыть дела об эксгумации на Волыни и разрешить сельскохозяйственный кризис, захлестнувший польское государство.

Ранее Навроцкий назвал Дональда Туска худшим премьером Польши.