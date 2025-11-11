На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фицо раскрыл, что произойдет в случае передачи Киеву российских активов

Фицо: передача Киеву активов РФ затянет конфликт еще на два года
true
true
true
close
IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Предоставление Украине кредита за счет суверенных российских активов приведет к тому, что конфликт затянется еще на два года. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова передает The European Conservative.

«Хотим ли мы закончить войну или разжечь ее? Мы собираемся дать Украине €140 миллиардов. Что это значит? Что война будет продолжаться еще как минимум два года», — подчеркнул он.

По словам Фицо, Словакия не будет участвовать в юридических и финансовых программах, направленных на использование российских активов для финансирования военных расходов Киева.

7 ноября газета Politico со ссылкой на чиновников, знакомых с планами, сообщила, что в случае согласия Бельгии на выдачу Киеву «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов Еврокомиссия внесет законопроект об этом в ближайшие недели.

По данным источников, к работе над законопроектом, вероятно, будет привлечен и Европарламент. Отмечается, что его участие может замедлить законодательный процесс, что создает риск того, что Европейский союз не успеет предоставить Украине кредит до апреля 2026 года — к этому времени, согласно прогнозам, у Киева могут исчерпаться финансовые ресурсы.

Ранее в ЕК заявили о готовности Канады и Британии выдать Украине кредит под активы России.

