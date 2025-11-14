На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп намерен инициировать расследование связей Эпштейна с демократами

Трамп потребовал расследовать связи Эпштейна с демократами
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social объявил о планах инициировать официальное расследование связей Джеффри Эпштейна с представителями Демократической партии, назвав историю с осужденным педофилом попыткой отвлечь внимание от провалов администрации.

По словам экс-президента, он намерен обратиться к генеральному прокурору Пэм Бонди и Министерству юстиции с требованием проверить связи Эпштейна с Биллом Клинтоном, Ларри Саммерсом, Ридом Хоффманом и другими.

«Это еще одна афера в духе «Россия, Россия, Россия», и все стрелки указывают на демократов», — написал Трамп.

До этого демократы в конгрессе США обнародовали три письма финансиста Джеффри Эпштейна, из которых следует, что Дональд Трамп мог знать о его сексуальных преступлениях. В Белом доме публикацию назвали политической манипуляцией и попыткой отвлечь внимание от повестки конгресса.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что опубликованные электронные письма по делу Эпштейна не доказывают ничего, кроме того факта, что Трамп «не сделал ничего плохого».

Ранее в США призвали опального принца Эндрю дать показания против его друга Эпштейна.

