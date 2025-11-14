НАБУ заявило о непричастности СБУ к делу о коррупции в сфере энергетики

НАБУ: СБУ не упоминается в расследовании о коррупции в украинской энергетике

Служба безопасности Украины (СБУ) не упоминается в расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины о коррупции в украинской энергетике. Об этом заявил руководитель НАБУ Семен Кривонос в интервью для «Украинской правды».

«Я могу сейчас сказать абсолютно точно про тех, кого не имел никакого отношения к схеме «Энергоатома». Там никаким образом не фигурировали сотрудники Службы безопасности Украины», — подчеркнул Кривонос.

При этом он признал, что у участников коррупционной схемы были тесные связи с сотрудниками силовых структур.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского.

13 ноября Зеленский ввел санкции против Миндича.

Ранее участников «схемы Миндича» нашли досье на сотрудников НАБУ.