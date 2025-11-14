На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мерц анонсировал новые санкции против России

Мерц: ЕС подготовит новый пакет санкций против России в ближайшие недели
true
true
true
close
Fabrizio Bensch/Reuters

Европейский союз (ЕС) подготовит новый пакет санкционных мер против России. Об этом заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, передает ТАСС.

По его словам, это произойдет в ближайшие недели.

«Мы осуждаем обход санкций, мы хотим обеспечить, чтобы возможностей обхода не было или в любом случае сократилось их количество», — подчеркнул Мерц.

7 ноября еврокомиссар по финансовым услугам Мария Луиш Альбукерке заявила, что Европейский союз готовит 20-й пакет санкционных мер против России, который будет включать ограничения в отношении Белоруссии.

23 октября Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против РФ, включающий ограничения против банков и транзакций в криптовалютах. Объединение также внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

Ранее эксперт заявил, что после окончания СВО санкционное давление на Россию продолжится.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами