Мерц анонсировал новые санкции против России

Мерц: ЕС подготовит новый пакет санкций против России в ближайшие недели

Европейский союз (ЕС) подготовит новый пакет санкционных мер против России. Об этом заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, передает ТАСС.

По его словам, это произойдет в ближайшие недели.

«Мы осуждаем обход санкций, мы хотим обеспечить, чтобы возможностей обхода не было или в любом случае сократилось их количество», — подчеркнул Мерц.

7 ноября еврокомиссар по финансовым услугам Мария Луиш Альбукерке заявила, что Европейский союз готовит 20-й пакет санкционных мер против России, который будет включать ограничения в отношении Белоруссии.

23 октября Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против РФ, включающий ограничения против банков и транзакций в криптовалютах. Объединение также внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

Ранее эксперт заявил, что после окончания СВО санкционное давление на Россию продолжится.