ЕС готовит новый пакет санкций против России

ЕС готовит 20-й пакет антироссийских санкций с ограничениями для Белоруссии
Virginia Mayo/AP

Европейский союз готовит 20-й пакет санкционных мер против России, который будет включать ограничения в отношении Белоруссии. Об этом заявила еврокомиссар по финансовым услугам Мария Луиш Альбукерке в Вильнюсе, передает ТАСС.

«Сообщество готовит 20-й пакет санкций против России. В 19-й уже были включены белорусские субъекты. Надеемся, что это найдет свое продолжение», — сообщила Альбукерке.

Она уточнила, что процесс разработки ограничений против Минска находится на ранней стадии.

Еврокомиссар также отметила, что Брюссель работает с третьими странами по вопросу соблюдения санкционного режима. По ее словам, среди них есть государства, которые содействуют обходу ограничений.

23 октября Европейский союз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России.

Новый пакет санкций ЕС против РФ включает ограничения против российских банков и транзакций в криптовалютах. Объединение также внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

Кроме того, глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила введение ограничений на перемещения российских дипломатов на территории стран ЕС.

Ранее сообщалось, что семь стран ЕС хотят ввести пошлины на товары из России.

Санкции против России
