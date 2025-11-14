Гендиректор «Росатома» заявил, что главе МАГАТЭ доверяют в Европе

Лихачев: РФ с помощью Гросси доносит до Европы свою позицию по атакам ВСУ на АЭС

В Европе прислушиваются к главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси, поэтому Москва старается доносить с его помощью информацию об агрессии украинских войск в адрес российских атомных объектов. Об этом рассказал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев по итогам переговоров с руководителем агентства, передает ТАСС.

«Опять же, хочу так высказаться комплементарно, даже боюсь этого слова, в адрес Рафаэля [Гросси]. Его слушают мировые лидеры, его слушают европейские лидеры. Мы это понимаем и честно доносим через него свою позицию», — уточнил Лихачев.

По словам главы «Росатома», она абсолютно четкая: на любую агрессию в адрес российских атомных станций будет дан адекватный ответ.

Незадолго до этого Лихачев сообщил, что позапрошлой ночью около восьми беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ пытались атаковать Нововоронежскую АЭС. Все они были обезврежены, однако ряд обломков упал и повредил общие распределительные устройства. По словам гендиректора госкорпорации, ремонтно-восстановительные работы прошли в кратчайшие сроки.

12 ноября Лихачев заявил, что обстановка вокруг Запорожской АЭС не становится легче, украинские войска бьют по распределительным устройствам Запорожской теплоэлектростанции, связанной с ЗАЭС.

Ранее МАГАТЭ назвали посредником между Россией и Украиной.