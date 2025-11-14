ВСУ попытались атаковать Нововоронежскую АЭС

Позапрошлой ночью около восьми беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ пытались атаковать Нововоронежскую АЭС. Об этом рассказал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«Теперь уже позапрошлой ночью где-то около 8 дронов были направлены, здесь нет никаких сомнений, в сторону Нововоронежской атомной электростанции. Все они были обезврежены, сбиты, однако ряд обломков упал и повредил общие распределительные устройства», — сообщил он.

По словам Лихачева, в целях профилактики возможных инцидентов три блока станции были отключены от сети и ушли на мощность менее 50%.

Глава «Росатома» подчеркнул, что ремонтно-восстановительные работы прошли в кратчайшие сроки, профессионально. Уже 13 ноября к 11 утра АЭС вернули на номинальную проектную мощность, и она продолжила вырабатывать электроэнергию.

12 ноября Лихачев заявил, что обстановка вокруг Запорожской АЭС не становится легче, украинские войска бьют по распределительным устройствам Запорожской теплоэлектростанции, связанной с ЗАЭС.

Ранее Хинштейн сообщил о попытке ВСУ атаковать одну из ТЭЦ в Курске.