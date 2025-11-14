На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, как Эпштейн называл Трампа при жизни

Sky News: Эпштейн называл Трампа крайне опасным человеком в личных письмах
AP

Осужденный за педофилию финансист Джеффри Эпштейн в личной переписке характеризовал президента США Дональда Трампа как крайне опасного человека. Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на письма 2017 года.

В одном из писем Эпштейн, знакомый со многими влиятельными лицами, заявлял, что никогда не встречал «людей хуже Трампа». Его оценка основана на личном опыте общения с будущим президентом США.

«Я встречал очень плохих людей, но ни один из них не был так плох, как Трамп. В нем нет ни одной порядочной клеточки (...) так что да, он опасен», — приводится отрывок из письма Эпштейна.

До этого демократы в конгрессе США обнародовали три письма финансиста Джеффри Эпштейна, из которых следует, что Дональд Трамп мог знать о его сексуальных преступлениях. В Белом доме публикацию назвали политической манипуляцией и попыткой отвлечь внимание от повестки конгресса.

Ранее сообщалось, что Эпштейн пытался связаться с Путиным из-за Трампа.

