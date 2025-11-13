Эпштейн пытался связаться с Путиным из-за Трампа

Politico: Эпштейн хотел связаться с РФ, чтобы передать послание Путину о Трампе

Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн пытался передать послание президенту России Владимиру Путину о Дональде Трампе через главу МИД РФ Сергея Лаврова незадолго до встречи двух лидеров в Хельсинки в 2018 году. Об этом сообщает Politico со ссылкой на опубликованные документы конгресса США.

В частности, 24 июня 2018 года Эпштейн направил электронное письмо Турбьерну Ягланду, возглавлявшему Совет Европы, следующего содержания: «Думаю, вы могли бы предложить Путину, чтобы Лавров мог получить информацию, поговорив со мной». Вопрос касался взаимоотношений с Дональдом Трампом.

В опубликованной переписке также сообщается, что Эпштейн говорил о Трампе с тогдашним постпредом России в ООН Геннадием Чуркиным.

«Чуркин был великолепен. После наших разговоров он понял Трампа. Это не сложно. Надо видеть, как он понимал, что все настолько просто», — писал Эпштейн.

Как утверждает Politico, после полученного письма Ягланд намеревался встретиться с неким «помощником Лаврова», чтобы предложить связаться с Эпштейном. Состоялся ли обмен информацией – неизвестно.

До этого демократы в конгрессе США обнародовали три письма финансиста Джеффри Эпштейна, из которых следует, что Дональд Трамп мог знать о его сексуальных преступлениях. В Белом доме публикацию назвали политической манипуляцией и попыткой отвлечь внимание от повестки конгресса.

Ранее Трамп прокомментировал публикацию электронных писем Эпштейна.