Мэр Киева Виталий Кличко предлагает снизить мобилизационный возраст на Украине до 22 лет, но не спешит отправлять в ряды украинской армии своих сыновей. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Почему-то мэр Киева Кличко забыл упомянуть или вообще забыл, что у него самого есть пригодные для службы в армии сыновья богатырского телосложения. Но, как неоднократно писали журналисты, оба сына Кличко проживают в Британии и Соединенных Штатах Америки. Большой вопрос: он, Кличко, не хочет ли в первую очередь рекрутировать их на защиту своего собственного режима?» — сказала она.

Захарова подчеркнула, что снижение возраста мобилизации нужно для того, чтобы сохранить у власти на Украине Владимира Зеленского, самого Кличко и «всю остальную банду».

12 ноября мэр Киева признал, что ВСУ сталкиваются с растущей нехваткой солдат. По его словам, почти четыре года военных действий негативно сказались на способности Украины пополнять ряды украинской армии. Чиновник также заявил, что российские войска неустанно продвигаются вперед.

Согласно действующим правилам, украинцы могут быть мобилизованы с 25 лет. Кличко предложил изменить данное положение, снизить этот возраст до 22-23 лет.

В сентябре посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник допустил, что Украина снизит планку мобилизационного возраста и в итоге дойдет до призыва 15-летних граждан.

Ранее пленный украинский военный рассказал о принудительной мобилизации инвалидов.