Украина сталкивается с растущей нехваткой солдат. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Politico.

Он признал, что почти четыре года войны негативно сказались на способности Украины пополнять свои ряды. Чиновник также заявил, что российские войска неустанно продвигаются вперед.

По словам Кличко, украинские власти были бы рады, если бы половина молодых людей вернулась из-за рубежа, но для этого нужно, чтобы в стране были мир, рабочие места и высокое качество жизни. Мэр отметил, что после завершения конфликта Украину ждут огромные трудности.

Согласно действующим правилам, украинцы могут быть мобилизованы с 25 лет. Кличко предложил изменить это положение, снизить этот возраст на год-два — до 23-22.

Кличко заявил, что дисбаланс между человеческими ресурсами в Вооруженных силах Украины и численностью военнослужащих в ряжах армии России становится все более заметным.

Ранее брат мэра Кличко допустил, что Запад забудет об Украине.