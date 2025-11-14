Захарова высказалась о продолжении контактов между Россией и США

Диалог России и США идет, к сожалению, не так быстро, как этого хотелось бы, но с приходом новой администрации есть большое желание возобновить диалог с американской стороной. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается состояния российско-американских отношений, то раздражителей, которые достались нам по наследству от предыдущей администрации... немало», — заявила она.

По словам Захаровой, с приходом новой администрации возникло большое желание возобновить диалог, однако этот процесс идет не так быстро, как хотелось бы. Представитель МИД добавила, что понимание необходимости регулярного общения между сторонами есть, однако между главами внешнеполитических ведомств России и США с момента Анкориджа (саммит стран на Аляске — прим. ред.) не было.

Дипломат подчеркнула, что контакты продолжатся, когда возникнет необходимость.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на данный момент контакты России и США идут, но в ограниченном масштабе.

В начале октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о продолжении контактов между Россией и США. По его словам, в целом между странами имеются каналы для диалога, они рабочие.

