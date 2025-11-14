На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Венгрии рассказал подробности о подготовке встречи Трампа и Путина

Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Подготовка к саммиту США и России в Венгрии продолжается, делается все необходимое, чтобы он состоялся. Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

По его словам, Венгрия вносит ценный вклад в дело установления мира на Украине, поскольку является единственной страной в Европейском союзе, которая сохранила открытыми каналы связи с РФ и находится с этой страной в постоянном контакте.

Премьер также заявил, что приложил огромные усилия для установления взаимовыгодных отношений с Россией, хотя в прошлом они складывались не всегда хорошо.

Орбан добавил, что по-прежнему возлагает на президента США Дональда Трампа надежды на разрешение украинского конфликта. Политик напомнил, что американский лидер считает войну бессмысленной и хочет, чтобы она прекратилась.

По мнению Орбана, у Трампа есть все основания стремиться к созданию справедливой ситуации, в том числе для Венгрии в вопросе приобретения российских энергоресурсов.

Ранее в США букмекеры приняли более $2 млн на встречу Путина и Трампа.

Переговоры о мире на Украине
