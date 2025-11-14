Россия пообещала ответить Канаде на новые антироссийские санкции

Захарова пообещала скорый ответ на новые санкции Канады против России

Москва в ближайшее время примет ответные меры в связи с новыми антироссийскими санкциями Канады. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат подвергла резкой критике политику канадского руководства, отметив, что действующий премьер Марк Карни продолжает провальный внешнеполитический курс своих предшественников.

«Мы оставляем за собой право на ответные меры, и они обязательно последуют в ближайшем будущем», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ также прокомментировала исторические аспекты канадской политики, связав их с текущими действиями Оттавы.

12 ноября Канада расширила санкции против России. В список включены 13 физических и 11 юридических лиц, включая несколько, причастных к разработке и развертыванию российской программы беспилотников.

Посольство России в Оттаве подчеркнуло, что новые санкции Канады в отношении России эффективны не больше, чем «противомоскитная сетка на подводной лодке». По мнению российских дипломатов, санкции Канады не замечают за пределами Оттавы.

Ранее в МИД РФ назвали абсурдом заявления украинского дипломата о приостановке переговоров.