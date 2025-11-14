На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия пообещала ответить Канаде на новые антироссийские санкции

Захарова пообещала скорый ответ на новые санкции Канады против России
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Москва в ближайшее время примет ответные меры в связи с новыми антироссийскими санкциями Канады. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат подвергла резкой критике политику канадского руководства, отметив, что действующий премьер Марк Карни продолжает провальный внешнеполитический курс своих предшественников.

«Мы оставляем за собой право на ответные меры, и они обязательно последуют в ближайшем будущем», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ также прокомментировала исторические аспекты канадской политики, связав их с текущими действиями Оттавы.

12 ноября Канада расширила санкции против России. В список включены 13 физических и 11 юридических лиц, включая несколько, причастных к разработке и развертыванию российской программы беспилотников.

Посольство России в Оттаве подчеркнуло, что новые санкции Канады в отношении России эффективны не больше, чем «противомоскитная сетка на подводной лодке». По мнению российских дипломатов, санкции Канады не замечают за пределами Оттавы.

Ранее в МИД РФ назвали абсурдом заявления украинского дипломата о приостановке переговоров.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами