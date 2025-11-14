На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинцев начнут депортировать из США за нарушение законодательства

WP: администрация Трампа планирует депортацию порядка 80 украинцев
Jonathan Ernst/Reuters

Администрация Трампа готовится депортировать «множество» украинцев на родину, пишет The Washington Post.

Сейчас известно о планах США выслать 80 граждан Украины по этой причине, при этом в 2024 году были депортированы 54 гражданина Украины.

Прямого авиасообщения между США и Украиной нет. Предполагается, что некоторые из 80 человек будут вывезены военными рейсами на Украину и в Польшу.

Адвокаты ожидающих депортации украинцев опасаются, что по возвращении на родину они будут мобилизованы и, вероятно, не выживут.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее Трамп в присутствии Зеленского заявил о любви к россиянам.

Второй срок Трампа
