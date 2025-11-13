Мерц призвал молодых украинцев служить на родине

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с инициативой, призвав молодых украинцев оставаться на родине для прохождения службы. Об этом сообщает газета Die Welt со ссылкой на выступление политика на берлинском конгрессе.

По словам Мерца, во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским он попросил украинского лидера уделить внимание этому вопросу.

«Молодые люди должны нести службу в своей стране», — заявил Мерц в своем выступлении.

Одновременно канцлер подтвердил намерение немецкого правительства лишить определенные группы украинских беженцев права на получение гражданских пособий.

В августе Украина начала выпускать за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, первые военнообязанные без промедления покинули страну. Для выезда им был необходим военно-учетный документ — либо в бумажной, либо в электронной форме. Действие нововведения, по словам премьера Юлии Свириденко, распространилось и на уже находящихся за рубежом молодых людей. При этом украинские СМИ предположили, что послабления могут быть связаны с намерением властей ужесточить мобилизацию.

