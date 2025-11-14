На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова пошутила про разговор канцлера ФРГ и президента Украины о мигрантах

Захарова высмеяла разговор Мерца и Зеленского о мигрантах с Украины
Александр Кряжев/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца об украинских беженцах. Соответствующий пост она оставила в своем Telegram-канале.

13 ноября Мерц во время телефонного разговора с Зеленским призвал того принять меры и снабдить местом службы молодых украинцев, которые в огромном количестве перебираются в Германию.

«Так было? Мерц: Хер Зеленский, заберите украинцев из Германии. Зеленский: Хер Мерц, мне нечем их убивать в таких количествах. Будут поставки вооружений и денег — закроем границы и еще понизим мобилизационный возраст», — сыронизировала Захарова (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

В августе Украина начала выпускать за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, первые военнообязанные без промедления покинули страну. Для выезда им был необходим военно-учетный документ — либо в бумажной, либо в электронной форме. Действие нововведения, по словам премьера Юлии Свириденко, распространилось и на уже находящихся за рубежом молодых людей. При этом украинские СМИ предположили, что послабления могут быть связаны с намерением властей ужесточить мобилизацию.

Ранее Мерц заявил, что ждет от Зеленского более активной борьбы с коррупцией на Украине.

