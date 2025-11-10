На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москва и Нью-Дели подготовят соглашение о гарантиях для индийских трудовых мигрантов

Economic Times: РФ и Индия готовят соглашение о гарантиях для индийских рабочих
hodim/Shutterstock/FOTODOM

Россия и Индия готовят соглашение, которое должно защитить права индийских работников в РФ и в ближайшие годы увеличить их число. Об этом сообщает издание Economic Times.

Договоренность об этом может быть заключена во время визита президента России Владимира Путина в Индию.

В материале поясняется, что индийские рабочие находят работу в РФ в таких секторах, как строительство и текстильная промышленность, но ввиду роста спроса на квалифицированных рабочих в машиностроении и электронике, индийцы будут востребованы и в этих сферах. В соответствии с квотой, которую установило министерство труда России, к концу нынешнего года в стране будет трудоустроено свыше 70 тыс. граждан Индии.

Economic Times отмечает, что на прошедшей в столице Катара встрече министров труда России и Индии рассматривался вопрос использования индийской рабочей силы в РФ.

10 ноября сообщалось, что индийская полиция начала расследование незаконного вывоза людей в Россию.

Ранее Минтруд предложил увеличить квоту на трудовых мигрантов.

