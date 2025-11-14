Эксперт предрек усиление политического давления на Киев

Рекордный коррупционный скандал на Украине и заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что у Вашингтона осталось мало возможностей для санкций против России, свидетельствуют о глобальной переоценке стратегических приоритетов. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv политолог Дмитрий Матюшенков.

По его словам, США переходят к поиску точек взаимодействия с РФ, особенно в сфере энергетики.

Что касается контролируемых Западом расследований фактов коррупции на Украине, — это инструмент для ослабления непредсказуемого партнера и подготовки к переговорам с Москвой на новых условиях, считает эксперт.

«Политическое давление на режим [украинского лидера Владимира] Зеленского будет усиливаться, а Россия получает больше пространства для маневра в переговорах», — подчеркнул Матюшенков.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

13 ноября Рубио заявил на брифинге после встречи глав МИД стран G7 в Канаде, что США почти исчерпали возможности для новых антироссийских санкций.

Ранее Украина заявила о заморозке мирных переговоров с РФ.