СМИ: американский авианосец в ближайшие дни подойдет к берегам Венесуэлы

Американский авианосец Gerald R. Ford в течение нескольких дней подойдет к берегам Венесуэлы. Об этом сообщает Associated Press.

В публикации отмечается, что прибытие авианосца к берегам Венесуэлы знаменует собой «значительное наращивание военной мощи» США в регионе.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет объявил о новой операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear («Южное Копье»).

Также Хегсет сообщил о новом ударе по «судну с наркотеррористами» в Карибском море. Удар был нанесен по указанию президента США Дональда Трампа. Судно принадлежало организации, признанной террористической, уточнил министр.

Ряд экспертов полагают, что военные США готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это в итоге вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится Соединенным Штатам Америки для захвата всей страны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Колумбии обвинил США в подготовке вторжения в Латинскую Америку.