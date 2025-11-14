На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший глава британской разведки считает, что у Путина «два воплощения личности»

Экс-глава британской разведки Мур: у Путина есть два разных воплощения личности
Гавриил Григоров/РИА Новости

Бывший глава британской разведки Ричард Мур считает, что у президента России Владимира Путина есть два типа личности – «холодная» и «идейная». Об этом он рассказал в интервью газете Financial Times.

«По словам Мура, есть два Путина. Один из них - реалист с холодным взглядом, безжалостный лидер, который заключает сделки, когда это необходимо», — говорится в сообщении издания.

Как пишет FT, «это тот Путин, который в прошлом году смирился с потерей Сирии и свержением своего союзника, диктатора Башара Асада, и стремился только защитить российские базы».

«Другой» Путин, по мнению британского шпиона, - «идейный человек».

По мнению экс-главы МИ-6 (британской разведки), речь идет о якобы «глубоко укоренившемся чувстве, что Украина не имеет права на существование».

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил положение Британии после разоблачения провокации с МиГ-31 с вышедшим из-под душа гусем.

Военная разведка Украины при поддержке британских спецслужб разработала операцию по угону МиГ-31 с ракетой «Кинжал». Российскую боевую машину планировалось использовать для провокации против НАТО. Летчику и штурману обещали деньги, гражданство ЕС и пиво в Мюнхене.

Ранее генерал раскрыл, чем мог обернуться угон МиГ-31.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
