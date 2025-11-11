На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генерал раскрыл, чем мог обернуться угон МиГ-31

Генерал Попов: угон МиГ-31 мог стать шагом к третьей мировой войне
Евгений Биятов/РИА Новости

Угон российского истребителя МиГ-31 мог бы обернуться третьей мировой войной. Об этом NEWS.ru заявил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

«Если бы ГУР Украины удалось угнать МиГ-31, они его просто посадили бы или сбили вблизи натовских авиабаз в Румынии. Такая провокация была бы очень большим ущербом для военно-политического состояния дел в мире по отношению к России», — сказал Попов.

По его словам, Киеву нужны подобные провокации, чтобы «Европе свою экономику на военные рельсы быстрее поставить», и чтобы склонить население на свою сторону. Угон стал бы реальным шагом к третьей мировой войне, констатировал военный.

Военная разведка Украины при поддержке британских спецслужб разработала операцию по угону МиГ-31 с ракетой «Кинжал». Российскую боевую машину планировалось использовать для провокации против НАТО. Летчику и штурману обещали деньги, гражданство ЕС и пиво в Мюнхене. Что известно о попытке угона российского истребителя и сколько стоит этот самолет — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее эксперт рассказал, чем бы обернулась попытка посадить угнанный истребитель Миг-31.

