Лавров сравнил Британию с вышедшим из-под душа гусем

Лавров сравнил Британию с вышедшим из-под душа гусем после разоблачения с МиГ-31
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил положение Британии после разоблачения провокации с МиГ-31 с вышедшим из-под душа гусем. Об этом сообщает ТАСС.

Он указал на роль Лондона в провокациях различных ситуаций, включая попытку ГУР Украины завербовать российских летчиков при поддержке спецслужб Британии.

»ФСБ очень подробно все это разоблачило, я не знаю, как британцы будут отмываться от этого, хотя их способность быть в положении гуся, вышедшего из-под душа, она хорошо известна», — сказал Лавров.

Военная разведка Украины при поддержке британских спецслужб разработала операцию по угону МиГ-31 с ракетой «Кинжал». Российскую боевую машину планировалось использовать для провокации против НАТО. Летчику и штурману обещали деньги, гражданство ЕС и пиво в Мюнхене.

Что известно о попытке угона российского истребителя и сколько стоит этот самолет — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее генерал раскрыл, чем мог обернуться угон МиГ-31.

