Медведев предупредил об угрозе обрушения всей линии фронта ВСУ

Окружение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) потенциально грозит обрушить всю линию фронта. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, вслед за обрушением могут произойти новые территориальные потери.

«В энергетике нарастает коллапс, вызванный российскими ударами», — констатировал Медведев.

Он отметил, что в некоторых украинских городах еще есть свет, однако электричество работает с перебоями. При этом с теплоснабжением ситуация обстоит «плохо», добавил зампред Совбеза.

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что подразделения ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск) и Купянске заблокированы и оказались в окружении. По словам российского лидера, судьбу украинских бойцов должен решить Киев.

12 ноября военный эксперт Виталий Киселев заявил, что российские военнослужащие взяли в окружение группировку ВСУ у Подолов в Харьковской области. Он пояснил, что речь идет про осиновский плацдарм — участок западнее Купянска-Узлового. Оттуда украинские военные пытаются перебросить и боеприпасы в сторону населенного пункта Подолы.

Ранее российские бойцы пресекли попытки деблокировать окруженных в Красноармейске.