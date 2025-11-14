На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведев предупредил об угрозе обрушения всей линии фронта ВСУ

Медведев: окружение войск ВСУ потенциально грозит обрушить всю линию фронта
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Окружение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) потенциально грозит обрушить всю линию фронта. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, вслед за обрушением могут произойти новые территориальные потери.

«В энергетике нарастает коллапс, вызванный российскими ударами», — констатировал Медведев.

Он отметил, что в некоторых украинских городах еще есть свет, однако электричество работает с перебоями. При этом с теплоснабжением ситуация обстоит «плохо», добавил зампред Совбеза.

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что подразделения ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск) и Купянске заблокированы и оказались в окружении. По словам российского лидера, судьбу украинских бойцов должен решить Киев.

12 ноября военный эксперт Виталий Киселев заявил, что российские военнослужащие взяли в окружение группировку ВСУ у Подолов в Харьковской области. Он пояснил, что речь идет про осиновский плацдарм — участок западнее Купянска-Узлового. Оттуда украинские военные пытаются перебросить и боеприпасы в сторону населенного пункта Подолы.

Ранее российские бойцы пресекли попытки деблокировать окруженных в Красноармейске.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами