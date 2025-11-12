Вооруженные силы Украины (ВСУ) для спасения попавших в котел солдат отправили в район Красноармейска печально известный 425-й штурмовой полк «Скала». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, российские бойцы отразили девять атак полка «Скала» украинской стороны из района населенного пункта Гришино Донецкой народной республики. Солдаты ВСУ проводили попытку продвижения с целью деблокирования окруженной группировки.

В ходе пресечения действий украинских бойцов было уничтожено 17 единиц техники и порядка 40 военнослужащих.

Накануне в Димитрове (украинское название — Мирноград) 25 морпехов 38-й бригады ВСУ сдались в плен.

До этого Telegram-канал «Военкоры русской весны» опубликовал видео, на котором запечатлено масштабное передвижение российских войск в Красноармейске под прикрытием тумана. На кадрах видно, как значительное количество штурмовых подразделений на мотоциклах, автомобилях и пешком входят в город со стороны Донецкого направления.

Ранее депутат Верховной рады Украины признал потерю Красноармейска.