Российские бойцы пресекли попытки деблокировать окруженных в Красноармейске

МО: под Красноармейском пресекли попытки полка «Скала» деблокировать окружение
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для спасения попавших в котел солдат отправили в район Красноармейска печально известный 425-й штурмовой полк «Скала». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, российские бойцы отразили девять атак полка «Скала» украинской стороны из района населенного пункта Гришино Донецкой народной республики. Солдаты ВСУ проводили попытку продвижения с целью деблокирования окруженной группировки.

В ходе пресечения действий украинских бойцов было уничтожено 17 единиц техники и порядка 40 военнослужащих.

Накануне в Димитрове (украинское название — Мирноград) 25 морпехов 38-й бригады ВСУ сдались в плен.

До этого Telegram-канал «Военкоры русской весны» опубликовал видео, на котором запечатлено масштабное передвижение российских войск в Красноармейске под прикрытием тумана. На кадрах видно, как значительное количество штурмовых подразделений на мотоциклах, автомобилях и пешком входят в город со стороны Донецкого направления.

Ранее депутат Верховной рады Украины признал потерю Красноармейска.

