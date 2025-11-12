Киселев: армия РФ окружила ВСУ у Подолов в Харьковской области

Российские военнослужащие взяли в окружение группировку Вооруженных силу Украины (ВСУ) у Подолов в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев в эфире Первого канала.

Он пояснил, что речь идет про осиновский плацдарм — участок западнее Купянска-Узлового. Оттуда ВСУ пытаются перебросить и боеприпасы в сторону населенного пункта Подолы.

«Данный населенный пункт находится с восточной стороны, и он, в принципе, уже окружен. Единственный выход — это через Купянск-Узловой. Но одна паромная переправа была уничтожена», — рассказал он.

До этого агентство ТАСС сообщало, что в Харьковской области командование 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, столкнувшись с массовым дезертирством, привлекает женщин-военнослужащих к выполнению боевых задач.

Сообщалось также, что украинские военные массово сдаются в плен и бегут с позиций в Харьковской области.

Ранее силовики сообщили о крахе мехбригады ВСУ в Харьковской области.