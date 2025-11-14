Economist: ЕС снимет ограничения для россиян после конфликта на Украине

ЕС снимет ограничения для российских путешественников после окончания украинского конфликта. С таким мнением выступил журнал The Economist в редакционной статье.

«Приношу извинения (некоторым) русским, любой другой исход заставил бы европейцев выглядеть безнадежно наивными», — пишет автор материала.

По его словам, «мы вас всех пригласим», когда конфликт на Украине закончится.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ограничение выдачи многократных шенгенских виз гражданам России — это доведение Европы до самоубийства.

7 ноября Европейская комиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. В соответствии с новыми правилами, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Такие меры, по мнению инициаторов запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности стран.

Россия готовит ответные меры на решение Европейского союза (ЕС) ввести запрет на выдачу многократных шенгенских виз для россиян, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.

«Любые недружественные шаги получат достойный ответ, он не обязательно зеркальный, поэтому мы спокойно анализируем, как эти меры будут работать на практике, в зависимости от степени глубины творящегося визового безумия, мы будем реагировать и выстраивать нашу линию», — сказал замминистра.

