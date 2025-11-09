Захарова рассказала о последствиях ограничения выдачи виз россиянам

Ограничение выдачи многократных шенгенских виз гражданам России — это доведение Европы до самоубийства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ.

Захарова напомнила о тратах стран ЕС на помощь Украине, а также на содержание мигрантов.

«И к этому всему еще лишить себя туристов, приезжающих из России, которые приезжали по документам, с определенной финансовой подушкой», — сказала она.

7 ноября Европейская комиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. В соответствии с новыми правилами, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Такие меры, по мнению создателей запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности стран.

До этого вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян заявил, что полная отмена шенгенских виз для россиян невозможна, поскольку в Европе действует закон о свободе передвижения.

Ранее в АТОР оценили отмену многократных виз ЕС для россиян.