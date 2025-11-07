На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Неприятно, но некритично»: в АТОР оценили отмену многократных виз ЕС для россиян

АТОР: отмена многократных виз в ЕС для россиян усложнит поездки
true
true
true
close
Depositphotos

Решение об отмене многократных виз в ЕС для россиян не повлияет на турпоток, но усложнит поездки, заявил «Газете.Ru» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) эксперт Финансового университета при правительстве РФ Артур Мурадян.

«Мера ожидаемая и понятная. Конечно, это все усложняет поездки, это дополнительные затраты и дополнительные нервы, постоянный контроль выдачи виз. Мера неприятная, но и критической пока ее назвать нельзя. Это на классический турпоток не повлияет, потому что в основном туристы классические все-таки получали сейчас визы под поездки в 95% случаев. Конечно, длинные визы всех радовали и давали возможность совершать повторные путешествия. Но здесь вопрос больше не в том, какую визу выдадут, а не сократят ли еще количество слотов», — заключил Мурадян.

По его словам, именно количество принятых заявлений в течение дня консульской службой и влияет на количество поездок.

«Потому что если ты классический турист, и ты понимаешь, что тебе дадут визу, и ты успеешь подать на нее, такой турист продолжит ездить в ЕС. Если турист понимает, что не успевает оформит визу в ЕС, это будет главным ограничением для поездок», — заключил Мурадян.

Еврокомиссия 7 ноября ввела запрет выдачи новых многоразовых виз гражданам России.

Ранее в Госдуме заявили, что не видят смысла ездить в ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами