«Неприятно, но некритично»: в АТОР оценили отмену многократных виз ЕС для россиян

Решение об отмене многократных виз в ЕС для россиян не повлияет на турпоток, но усложнит поездки, заявил «Газете.Ru» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) эксперт Финансового университета при правительстве РФ Артур Мурадян.

«Мера ожидаемая и понятная. Конечно, это все усложняет поездки, это дополнительные затраты и дополнительные нервы, постоянный контроль выдачи виз. Мера неприятная, но и критической пока ее назвать нельзя. Это на классический турпоток не повлияет, потому что в основном туристы классические все-таки получали сейчас визы под поездки в 95% случаев. Конечно, длинные визы всех радовали и давали возможность совершать повторные путешествия. Но здесь вопрос больше не в том, какую визу выдадут, а не сократят ли еще количество слотов», — заключил Мурадян.

По его словам, именно количество принятых заявлений в течение дня консульской службой и влияет на количество поездок.

«Потому что если ты классический турист, и ты понимаешь, что тебе дадут визу, и ты успеешь подать на нее, такой турист продолжит ездить в ЕС. Если турист понимает, что не успевает оформит визу в ЕС, это будет главным ограничением для поездок», — заключил Мурадян.

Еврокомиссия 7 ноября ввела запрет выдачи новых многоразовых виз гражданам России.

Ранее в Госдуме заявили, что не видят смысла ездить в ЕС.