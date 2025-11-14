США и Южная Корея призвали КНДР к денуклеаризации

Белый дом: Вашингтон и Сеул призвали КНДР к денуклеаризации

Вашингтон и Сеул заявили о приверженности денуклеаризации КНДР. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Лидеры США и Республики Корея Дональд Трамп и Ли Чжэ Мён подтвердили свою приверженность к полной денуклеаризации Северной Кореи, миру и стабильности на полуострове.

Главы двух государств также призвали КНДР к «диалогу» и соблюдению «международных обязательств».

4 ноября сообщалось, что Северная Корея произвела запуски около 10 артиллерийских ракет в демилитаризованную зону на границе между двумя Кореями.

Это произошло менее чем за час до прибытия министра обороны США Пита Хегсета в лагерь Бонифас, который расположен к югу от Объединенной зоны безопасности (ОЗБ) в демилитаризованной зоне, для встречи с министром обороны Ан Гю Баком.

В середине октября КНДР представила находящуюся в разработке межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-20». Это произошло на военном параде в честь 80-й годовщины основания правящей Трудовой партии Кореи.

Ранее в Кремле отреагировали на инициативу Трампа по урегулированию корейского конфликта.