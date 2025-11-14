На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Би-би-си извинилась перед Трампом

Би-би-си извинилась перед Трампом, но отвергла требования о компенсации
Global Look Press

Британская вещательная корпорация Би-би-си извинилась перед президентом США Дональдом Трампом за искажение его выступления, однако отвергла требования юристов американского лидера о компенсации.

В публикации отмечается, что личное письмо с сожалением о произошедшем в Белый дом направил председатель совета управляющих Би-би-си Самир Шан.

«Хотя Би-би-си искренне сожалеет о том, как был отредактирован видеоклип, мы категорически не согласны с тем, что есть основания для иска о клевете», — говорится в публикации.

3 ноября газета Daily Telegraph обратила внимание на речь Трампа в передаче Panorama. Она была смонтирована так, чтобы зрители подумали, что политик поощряет беспорядки на Капитолийском холме. Создатели сюжета соединили кадры начала выступления Трампа с тем, что он сказал почти час спустя.

9 ноября газета The Times сообщила, что гендиректор Би-би-си Тим Дэйви оставил свой пост на фоне скандала со сфальсифицированной речью Трампа перед штурмом Капитолия. По данным издания, решение было принято «после напряженной недели» в британской национальной телекомпании.

Ранее в Белом доме раскрыли отношение Трампа к Би-би-си.

