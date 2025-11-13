США внесли в список террористов связанные с «Антифа» объединения

Администрация США включила в список международных террористических организаций четыре европейских объединения, связанные с движением антифашистов «Антифа». Заявление об этом опубликовано на сайте Государственного департамента США.

В перечень включена базирующаяся в Германии организация Antifa Ost (в документе также фигурирует под названием Hammerbande), итальянская Informal Anarchist Federation/International Revolutionary Front, а также греческие Armed Proletarian Justice и Revolutionary Class Self-Defense. В Минфине США отмечают, что все эти группировки известны и под другими наименованиями. Согласно заявлению, США также добавят эти организации в санкционный список, применяемый в рамках мер по борьбе с международным терроризмом.

Госдеп считает, что участники этих объединений ранее неоднократно прибегали к насилию.

23 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» террористической организацией. Согласно документу, данное решение обусловлено «моделью политического насилия», якобы используемой «Антифа» для подавления политической активности и подрыва правопорядка.

Ранее Венгрия призвала Евросоюз признать участников «Антифа» террористами.