Алиев назвал первого президента, который помог Азербайджану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул роль президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который первым предложил помощь после окончания войны в Нагорном Карабахе. Его слова приводит Minval в своем Telegram-канале.

Он назвал его первым в мире лидером, оказавшим поддержку Азербайджану.

«Мы это будем всегда помнить и воспринимать как шаг солидарности, дружбы, братства между нашими странами и народами», — подчеркнул президент.

8 августа Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Пашинян и Алиев отметили позитивную динамику, сложившуюся по итогам встречи на высшем уровне в США.

Ранее сообщалось, что армия Азербайджана переходит на стандарты НАТО.