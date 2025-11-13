Украина обиделась на «лекции о коррупции» от Орбана

В МИД Украины отказались от лекций Орбана про коррупцию

Заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о коррупции на Украине и его призыв к ЕС отказаться от помощи Киеву являются ненужными «лекциями». Так спикер МИД Украины Георгий Тихий ответил Орбану, передает издание «Украинская правда».

«Лекции о коррупции от политика, который замешан в коррупционных скандалах и сделал свою страну самой бедной в ЕС? Нет, спасибо», — заявил он.

13 ноября Орбан отметил, что Евросоюз должен прекратить финансировать Украину из-за коррупционного скандала в стране.

По его словам, в этот «бардак» хотят влить деньги европейских налогоплательщиков.

Он добавил, что Евросоюз должен «наконец понять, куда тратятся их деньги».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Ранее на Украине подтвердили выезд из страны соратника Зеленского.