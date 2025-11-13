В Госдуме одобрили законопроект о повышении МРОТ в 2026 году

Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ до 27 тысяч рублей с 2026 года

Депутаты комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрили ко второму чтению законопроект, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года до 27 093 рублей в месяц. Соответствующее решение опубликовано в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Изменения будут внесены в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».

Как следует из пояснительной записки, повышение минимальной заработной платы позволит увеличить доходы примерно 4,6 млн работников по всей стране.

С 1 января 2025 года МРОТ установлен на уровне 22 440 рублей в месяц.

14 октября повышение МРОТ анонсировал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. По его словам, правительство последовательно повышает МРОТ темпами, опережающими инфляцию.

В сентябре член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров рассказал, что повышение МРОТ более чем на 20% со следующего года повлечет за собой увеличение минимального размера отпускных, больничных и декретных выплат.

Ранее депутаты от КПРФ предложили повысить МРОТ до 45 тысяч рублей с 2026 года.