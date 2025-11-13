В Госдуме оценили визит Зеленского в Запорожскую область

Депутат Швыткин: поездки Зеленского на фронт не дают желаемого ему результата

Поездки украинского лидера Владимира Зеленского на фронт не несут эффекта, которого он хотел бы достичь. Такое мнение «Ленте.ру» высказал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя визит Зеленского в подконтрольную ВСУ часть Запорожской области на фоне коррупционного скандала.

По его словам, коррупционный скандал и аресты наносят серьезный удар по имиджу Зеленского. Со стороны населения и солдат ВСУ формируется мнение «негативного характера», указал депутат.

Он предположил, что Зеленский может потерять рычаги управления ВСУ, поэтому посещает линию фронта.

«Мы можем привести достаточно много примеров, когда он ездил, например в Авдеевку и так далее, и наши подразделения потом освобождали эти территории. Убежден, что здесь это же и ждет ВСУ — либо сдача в плен, либо уничтожение. Поэтому эти поездки, на мой взгляд, не несут за собой того эффекта, который бы хотел достичь Зеленский», — сказал Швыткин.

13 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о посещении подконтрольной Киеву часть Запорожской области и встрече с представителями 128 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины

Ранее Зеленский усомнился в мощи ВС РФ.